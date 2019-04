Gebouwen Rio de Janeiro ingestort: 9 doden

De vier etages tellende gebouwen stortten vrijdag in door de hevige overstromingen waar de stad al langere tijd mee kampt. Ze staan in het district Muzema, een gebied dat zwaar getroffen is door zware regenval. De meeste gebouwen in deze regio zijn illegaal gebouwd.

Luchtbellen ontstaan

De Braziliaanse brandweer blijft zoeken naar overlevenden, omdat volgens een woordvoerder mogelijk luchtbellen zijn ontstaan waardoor mensen kunnen ademen.

Bewoners van omliggende gebouwen werden direct geëvacueerd.