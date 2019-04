Kat Poppy overleeft halfuur in draaiende wasmachine

De praktijk van dokter Lisa Towns in Tasmanië was al gesloten toen de telefoon plotseling ging. "Help, onze kat zat een halfuur lang in de wasmachine", moet het hebben geklonken. Maar, belangrijker nog, Poppy leefde nog.

'Helemaal gedesoriënteerd'

"Poppy was ijskoud, had heel veel pijn en was gedesoriënteerd", schrijft de dierenkliniek in een Facebookbericht. "Maar geloof het of niet: ze had niets gebroken."