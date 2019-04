Duizenden doden in Canada door zware pijnstillers

Miljoen Nederlanders gebruikt opioïden

In zeven jaar tijd is het aantal mensen in Nederland dat zware pijnstillers gebruikt, zogeheten opioïden, met 55 procent toegenomen. Niet alleen het gebruik steeg, maar ook de periode waarin ze worden gebruikt.

Zorgverzekeraars Nederland zei eerder dat uit onderzoek blijkt dat het aantal gebruikers in 2017 was toegenomen tot ruim een miljoen. In 2010 ging het nog om 650.000 mensen.