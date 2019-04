Afgedankte couveuses redden nu de levens van jonge dieren

Jaar in jaar uit stonden ouders in het Universitair Ziekenhuis van Gent te kijken naar hun pasgeboren baby, terwijl een couveuse het kind warm hield. Maar de apparaten zijn toe aan vernieuwing.

Vijf couveuses

Daarom besloot het ziekenhuis vijf couveuses te schenken aan het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in het Belgische Beernem en Merelbeke. "We zijn hier heel erg blij mee", vertelt Kevin de Cock, coördinator van het centrum. "Vorig jaar hadden we een couveuse gekregen van een ander ziekenhuis, maar dit bleek nog te weinig te zijn. We kregen namelijk veel meer jonge dieren binnen dan we verwacht hadden."