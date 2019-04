Taiwanese vrouw heeft vier levende bijen in oog

De 28-jarige He was onkruid aan het wieden bij het graf van een familielid toen er een windvlaag overtrok. Ze wreef wat in haar oog en ging er simpelweg vanuit dat er wat aarde in haar linkeroog terecht was gekomen. Geen probleem, dacht ze.

De bijen zaten urenlang in oog

Maar een paar uur later was haar oog nog steeds opgezwollen. Het deed zo veel pijn, dat ze een bezoek bracht aan de spoedeisende hulp."Ze kon haar ogen niet meer helemaal sluiten", zei dokter Hong, een professor in de oogheelkunde, tegen de BBC.

"Ik keek met een microscoop in haar oog en zag iets zwarts dat leek op een insectenpoot."