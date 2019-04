Topbasketballer vertelt openlijk over worsteling met zijn angsten: 'Kon alleen maar huilen'

De Amerikaanse topbasketballer Kyle Guy is voor velen een inspiratiebron geworden nadat hij openlijk zijn worsteling had gedeeld over zijn angststoornis. "Ik werd soms getroffen door een overweldigend gevoel van droefheid, angst en falen. Ik kon alleen maar huilen."

De 21-jarige Kyle Guy is de sterspeler van Virginia Cavaliers. Afgelopen maandag bezorgde hij zijn club de overwinning tijdens de finale in de NCAA-divisie nadat hij drie beslissende vrije worpen had gegooid tegen de tegenstander uit Texas. Inspirator Het was niet zijn enige overwinning. Guy boekte ook een andere, persoonlijke overwinning: die op zijn geestelijke ziekte. Hij deelde zijn persoonlijke worsteling en werd daarmee een inspirator voor velen. Afgelopen maandag werd de inspirerende sporter in het zonnetje gezet: hij werd gekroond tot 'meest waardevolle speler'. Topbasketballer Kyle Guy begon vorig jaar te schrijven over zijn ziekte. Niet als zwak worden gezien' De topsporter begon vorig jaar april openlijk over 'zijn leven vol met verlammende angsten' te praten. Hij schreef brieven aan zichzelf en deelde deze op Facebook. Zo schreef de basketballer over de druk die hij altijd maar voelt: "Niet iedereen weet het, maar je hebt het hele seizoen medicijnen gebruikt voor je angstaanvallen", schreef hij aan zichzelf. "Je hebt het geheim gehouden omdat je niet als zwak wilde worden gezien (...). Maar ze waren niet bij je toen je middenin een training in tranen uitbarstte en je wist niet waarom. En ondanks dat bleef je pushen. Ze waren er niet bij als je verloofde je hielp om weer kalm te worden." Na een verloren wedstrijd schreef hij: "Ik werd getroffen door een overweldigend gevoel van droefheid, angst en falen. Ik huilde alleen." Praten over zijn worsteling De verhalen over zijn worsteling werden massaal gedeeld. Hij werd daarmee een inspirator voor mensen die ook kampen met psychische problemen. Dat betekent heel veel voor hem, vertelt hij in een interview waarover de BBC schrijft. "Het betekent meer dan wat ik ooit zou kunnen doen op het basketbalveld." Onder controle De basketballer zegt dat hij zijn angststoornissen dankzij de steun en hulp van zijn arts en familie nu onder controle heeft. Dat hij nu andere mensen kan helpen, betekent zoveel voor hem. Hij besluit: "Ik wil niet doen alsof ik in iemands schoenen kan lopen. Maar ik weet dat het soms niet gemakkelijk is."