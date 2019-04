Rechter tegen slachtoffer verkrachting: 'U kunt ook uw benen bij elkaar houden'

Onderzoek naar rechter

Een commissie deed de afgelopen tijd onderzoek naar het handelen van de rechter en bracht deze week verslag daarover uit. De commissie noemt de vragen die de rechter het verkrachtingsslachtoffer stelde 'onheus, ongepast en schokkend' onder 'de moeilijke omstandigheden waarin de vrouw hulp zocht bij de rechtbank'.

Ook noemt de commissie de vragen 'ongerechtvaardigd en onnodig' om vast te stellen of de vrouw een contactverbod voor de man moest krijgen. Maar volgens Russo is dat onterecht: de vragen waren 'nodig om aan te tonen in hoeverre er sprake was van dwang'. Hij ontkent ook dat hij met de vragen wilde zeggen dat de vrouw de aanval had kunnen voorkomen. Hij wilde 'de vrouw helpen om een traumatische ervaring te vertellen'.

Geen contactverbod

De vrouw kreeg het contactverbod niet, volgens de commissie onder meer vanwege haar antwoorden op deze vragen. Maar volgens Russo omdat de verklaring van de vrouw onjuistheden bevatte.