Humanitaire crisis neemt toe: Venezuela wil stroom, water en vertrek Maduro

Na weken van stroomuitval en watertekorten zijn vandaag tienduizenden Venezolanen de straat opgegaan. Ze willen dagenlang gaan protesteren tegen het beleid van de zittende president Nicolás Maduro.

Wanhoop nabij

Het is een ultieme poging van deze stoet aan demonstranten om president Maduro te verjagen. Ze zijn de wanhoop nabij.

In de hoofdstad Caracas verzamelden de demonstranten zich in de wijk El Marqués. "We moeten af van de man die illegaal de macht heeft gegrepen. Aan iets anders kunnen we niet denken'', verwoordde een 53-jarige huisvrouw de gevoelens van de menigte.

"Het water is weg, de elektriciteit is weg, en wat we nu nog missen, Maduro, is dat ook jij verdwijnt''.