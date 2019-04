7 jaar lang vermiste Timmothy eindelijk gevonden, of toch niet?

De vader van Timmothy, James, is er altijd vanuit gegaan dat zijn zoon in leven was. Ook de politie deed nog altijd haar best op de jongen te vinden. Vorig jaar nog verspreidden ze een foto van Timmothy waarop te zien was hoe hij er nu uit zou hebben gezien. Maar er kwam nooit een doorbraak in de zaak.

Ontsnapt uit het hotel

Totdat gisteren een 14-jarige jongen het politiebureau in Sharonville, Ohio, binnenliep. Hij zei ontsnapt te zijn uit een hotelkamer van budgetketen Red Roof Inn. Hij moest daar een kamer delen met zijn twee mannelijke ontvoerders. Hij omschreef het stel als 'bodybuildachtige types met taoeages'.

De politie heeft gelijk het hotel doorzocht, maar trof de mannen niet aan. Ook andere hotelketens zijn doorzocht, maar ook daar werd niemand verdachts gevonden. Bill Rowley van de politie zei: "We hebben duizenden meldingen binnengekregen met tips over Timmothy in de afgelopen jaren. Dit keer kan het echt om Timmothy gaan, maar we moeten voorzichtig zijn. Het kan ook verzonnen zijn."

'Nooit gestopt om van hem te houden'

Familieleden en de politie wachten nu op DNA-resultaten . De oma van Timmothy is in ieder geval voorzichtig hoopvol. "Als het hem blijkt te zijn, zullen we enorm blij zijn. We zijn nooit gestopt om van hem te houden."