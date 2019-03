Verdubbeling aantal gevallen cholera Mozambique

Het aantal mensen in Mozambique dat besmet is geraakt met de cholerabacil is het afgelopen 24 uur verdubbeld. In de havenstad Beira, waar de cycloon Idai een ravage aanrichtte, zijn vandaag 271 besmettingsgevallen geteld, meldt de Mozambikaanse overheid.

De overheid meldt ook dat tot nu toe dat er geen dodelijke slachtoffers zijn als gevolg van de ziekte en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt. Zwaar getroffen Veel gebieden in Mozambique en Zimbabwe die zwaar getroffen zijn door de storm zijn nog steeds niet over de weg te bereiken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft bijna een miljoen doses choleravaccin naar het getroffen gebied in het zuidoosten van Afrika gestuurd. Daarnaast wordt met man en macht gewerkt aan het zorgen voor schoon drinkwater en goede hygiëne. Lees ook: Nood in Mozambique steeds groter: nu ook uitbraak cholera Het officiële dodental als gevolg van de cycloon in Mozambique, Zimbabwe en Malawi is 746. Het Nederlandse kabinet liet vrijdag weten 1,7 miljoen euro te geven voor hulpverlening na de cycloon Idai, dat gebeurt via het Rode Kruis. Op giro 7244 voor hulp aan Mozambique is ruim 1,3 miljoen euro binnengekomen.