Oud-vicepresident Biden beschuldigd van ongewenste intimiteit

De beschuldiging komt van Lucy Flores, die destijds in het parlement zat van de Amerikaanse staat Nevada. De zaak komt volgens de krant New York Times naar buiten nu Biden bekend wil maken of hij zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen in 2020.

Moeilijk

Op Twitter zegt Flores dat het ongelooflijk moeilijk was om ermee naar buiten te komen, maar dat ze het noodzakelijk vond. "Het duurde een tijd voordat ik de woorden vond voor het verhaal dat ik wil vertellen." Ze schreef een essay over het voorval in het tijdschrift The Cut.