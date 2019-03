Strengere regels op Facebook na aanslag Christchurch

'Terechte kritiek'

Ze stelt dat veel mensen terecht kritiek hebben geleverd op hoe onlineplatforms zoals Facebook werden gebruikt tijdens de aanslag om de gruwelijke daad van Tarrant te verspreiden. "Gelijk na de aanslag hebben we de accounts van de dader op Facebook en Instagram verwijderd en hebben we zijn livevideo weggehaald. Veel mensen vinden dat we meer hadden moeten doen en we zijn het daarmee eens."

Facebook zal onder meer gaan onderzoeken of het mogelijk is om Facebook Live te verbieden voor gebruikers die zich eerder hebben misdragen. Ze willen ook bekijken hoe bewerkte video's met geweld sneller herkend kunnen worden, zodat verspreiding voorkomen kan worden.

'Samen haat bestrijden'

De livevideo van Tarrant werd na de aanslag namelijk vaak gemonteerd voordat het gedeeld werd, zodat de computersystemen van Facebook de video niet herkenden. Facebook ontdekte meer dan 900 verschillende video's. "Mensen met slechte bedoelingen zullen altijd proberen onze veiligheidsmaatregelen te omzeilen. Daarom moeten we samenwerken om haat te bestrijden, waar en wanneer het ook voorkomt."