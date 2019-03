Britse premier May: 'Ik stap op na goedkeuring brexitdeal'

Tweede fase

Hoewel May geen exacte datum noemde voor haar mogelijke vertrek, laat ze duidelijk blijken dat ze nog vóór de volgende onderhandelingsfase het veld wil ruimen. "Ik weet dat er gevraagd wordt om een nieuwe aanpak en nieuw leiderschap in de tweede fase van de onderhandelingen. Ik zal dat niet in de weg staan."

Het is dan aan de nieuwe premier om de daadwerkelijke brexit verder vorm te geven. Want de politieke- én de handelsrelatie tussen de Britten en de Europese Unie moet binnen twee jaar na het sluiten van de deal uitgewerkt zijn.

Vinden opvolger kan even duren

Hoe snel er een opvolger voor May als leider van de Conservatieven is, hangt onder meer af van hoe snel zij opstapt. Als de premier vrijdag steun vindt voor haar brexitdeal en direct ontslag neemt, dan kan op zijn vroegst begin juni een opvolger worden aangewezen, meldt de BBC.

Als May wacht tot 22 mei, de nieuwe brexitdatum die werd afgesproken op de top van Europese leiders, dan duurt het zeker tot halverwege juli tot de Conservatieven een nieuwe leider hebben.

Parlement wil brexitmacht grijpen

Het Lagerhuis debatteert en stemt vanavond over de verdere verloop van de brexit. ​​​​​​ Daarbij worden ook alternatieven van het voorstel van May besproken en in stemming gebracht. Die stemmingen zijn niet-bindend: de regering hoeft een voorstel niet uit te voeren waar een meerderheid voor is.