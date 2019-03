Facebook en YouTube aangeklaagd voor verspreiden beelden Christchurch

Live uitgezonden

De man die het vuur opende in twee moskeeën in Christchurch zond zijn schietpartij 17 minuten lang live uit via Facebook. 29 minuten na het begin daarvan haalde Facebook de beelden offline, maar ze waren uren later nog steeds te bekijken via onder meer YouTube.

Bij de aanslag op vrijdag 15 maart werden 50 mensen gedood. De dader, een 28-jarige rechtsextremist uit Australië, zit vast.