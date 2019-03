Passagier van stuurloos cruiseschip Noorwegen: 'Nog nooit zo angstig geweest'

Langzaam worden mensen geëvacueerd van het cruiseschip voor de kust van Hustadvika in Noorwegen dat in de problemen is geraakt. "Ik heb nog nooit zoiets angstaanjagends meegemaakt", zegt passagier Janet Jacob.

Het cruiseschip Viking Sky met daarop 1300 passagiers heeft problemen met de motoren en raakte daardoor stuurloos. Opvarenden moeten met helikopters worden geëvacueerd omdat de weersomstandigheden het voor reddingsboten te gevaarlijk maken. De golven zijn zes tot acht meter hoog. Bidden Passagier Janet Jacob, die met haar man en twee vrienden reisde, is als een van de eersten geëvacueerd . "Ik was bang. Ik begon te bidden voor de veiligheid aan boord", zegt ze tegen de Noorse nieuwszender NRK. Lees ook: Cruiseschip gestrand voor Noorse kust, evacuatie ruim 1300 mensen Veel passagiers zaten volgens haar net aan hun lunch toen het schip in de problemen kwam en begon te schudden. Jacob werd naar de tweede verdieping gebracht omdat het glas brak en water binnenstroomde. Ook de helikoptervlucht vond ze bijzonder eng, zegt ze. "De wind ging tekeer als een tornado." Gewond Volgens de autoriteiten zijn tot nu toe tien mensen naar het ziekenhuis gestuurd doordat ze verwondingen hebben opgelopen. Drie van hen zijn er ernstiger aan toe. Rond 23.00 uur 's avonds waren in totaal zo'n 130 mensen geëvacueerd van de ongeveer 1300 inzittenden.