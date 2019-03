Cruiseschip gestrand voor Noorse kust, evacuatie ruim 1300 mensen

Ook een vrachtschip in de buurt is in de problemen gekomen. Daarvoor werd een tweede reddingsactie op touw gezet. Vlak voor middernacht werd bekend dat de negen bemanningsleden van het vrachtschip in veiligheid waren gebracht.

Het is niet bekend of het vrachtschip op weg was naar het passagiersschip, dat rond 14.00 uur zaterdagmiddag een noodsignaal uitzond, om hulp te verlenen.

Op het cruiseschip zaten 1373 mensen, van wie 915 passagiers. De passagiers komen voornamelijk uit Engeland en Amerika. Om 23.00 uur zaterdagavond waren er 166 mensen geëvacueerd.

Op deze beelden van een passagier is te zien hoe het cruiseschip tekeer gaat: