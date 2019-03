Bijzonder gedetailleerd 3D-beeld van hart redt ongeboren baby

Voor de studie werden foto's van een MRI-scan die uit verschillende hoeken van het hart waren genomen, over elkaar heen gelegd. Dat is al een opgave op zich: het hart van een baby klopt zo snel en de baby beweegt ontzettend veel waardoor de foto's per definitie vaag zijn.

Maar met een speciaal ontwikkeld computerprogramma ontstond er toch een gedetailleerde weergave van het hart in 3D.

Behandelplan

De artsen konden op die manier een behandelplan opstellen. De baby werd gehaald en onderging meteen met succes een hartoperatie. Violet-Vienna is nu 11 maanden oud en kerngezond. De studie is gepubliceerd in het Brits medisch tijdschrift The Lancet.