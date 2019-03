Jongen (7) op klaarlichte dag op straat doodgestoken door 75-jarige vrouw

De jongen liep alleen naar huis toen hij klaar was op school. Toen een leraar hem even later ernstig gewond op de grond zag liggen, belde hij de hulpdiensten.

Meerdere keren gereanimeerd

Die waren snel ter plaatse, maar ondanks meerdere pogingen om hem te reanimeren, overleed de jongen aan zijn verwondingen.

De politie ging al snel op zoek naar een vrouw die was gezien op het plaats delict. Maar de zoektocht werd gestaakt toen een 75-jarige vrouw zichzelf aangaf op het politiebureau. Ze bekende het kind te hebben aangevallen.

Onduidelijk of de twee elkaar kende

Waarom ze dat deed, is niet bekend. Ook is nog onduidelijk of de vrouw het kind kende. De politie is op zoek naar ooggetuigen van de misdaad.