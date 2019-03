Ex-president Brazilië opgepakt om corruptieschandaal

Het betekent autowasserij. De operatie wordt zo genoemd omdat het onderzoek in 2014 begon en toen werd uitgevoerd in een benzinestation waar ook auto's werden gewassen.

Bij zijn huis opgepakt

De 78-jarige Temer was van eind augustus 2016 tot begin dit jaar president van Brazilië. Hij werd bij zijn huis in São Paulo aangehouden. Braziliaanse aanklagers beschuldigen hem ervan dat hij de leider was van 'een criminele organisatie' die ruim 471 miljoen dollar weg sluisde als onderdeel van een regeling met betrekking tot de bouw van een kerncentrale.

Braziliaanse nieuwszenders publiceerden beelden van de aanhouding. Temer zou hierna naar het hoofdkantoor van de politie in Rio zijn gevlogen.