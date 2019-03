Europese Volkspartij schorst partij Hongaarse premier Viktor Orbán

De stafchef van Orbán had eerder op de dag aangekondigd dat Fidesz de EVP direct zou verlaten als de partij wordt geschorst. Maar die stap zet de partij toch niet. Orbán zei dat Fidesz haar rechten vrijwillig opschort. "Een manier om de patstelling te doorbreken. De eenheid binnen de EVP is bewaard gebleven."

Excuses al aangeboden

Orbán bood eerder al excuses aan een aantal EVP-partijen aan, omdat hij hen begin deze maand 'nuttige idioten' had genoemd vanwege hun kritiek op hem. Het CDA, een van de EVP-partijen die de positie van Fidesz in het machtige centrumrechtse blok ter discussie stelden, nam geen genoegen met die spijtbetuiging.

EVP-vicevoorzitter Esther de Lange sprak van 'een ongekend harde sanctie en dus een duidelijk signaal aan het adres van Fidesz. Wanneer er rode lijnen worden overschreden moeten daar consequenties aan verbonden zijn.'

'Kijken of hij zich aan de waarden houdt'

Een driekoppige commissie onder leiding van oud-EU-president Herman van Rompuy gaat bekijken of Fidesz zich volgens de EVP-waarden gedraagt. Een van de eisen is dat de Central European University, die door Orbán wordt bekritiseerd, in Boedapest kan blijven opereren.