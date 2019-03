Joy bevalt van baby van 7 kilo: 'Alsof twee vrachtwagens over me heen reden'

In de laatste weken van haar zwangerschap kon ze zelfs de trap niet meer op, zo groot was de buik van Joy Buckley. Ze was dan ook dolgelukkig toen baby Harper eindelijk geboren werd. Maar ze schrok zich rot toen ze de weegschaal zag. "Ik wist dat ze groot zou zijn, maar dit had ik nooit verwacht."

Baby Harper bleek ruim 7 kilo te wegen. Een record voor het ziekenhuis én voor heel New York, blijkt nu. "Het voelde alsof ik was overreden door twee vrachtwagens", vertelt de Amerikaanse moeder Joy tegen The Post Monday. 'Ze kwam vast te zitten' "Het was best heftig. Ze kwam vast te zitten, net onder mijn ribbenkast." Drie dokters en een vacuümpomp konden Harper uiteindelijk niet op een natuurlijke wijze halen. Daarom moest Joy een keizersnede ondergaan. Harper, die net zo groot was als een baby van zes maanden oud, moest daarna nog even op de intensive care blijven, maar maakt het gelukkig goed. Joy en haar man zijn uitgeput, maar ook heel blij, zeggen ze tegen de New York Post. Al zal het nog wel even duren voordat moeder Joy hersteld is. "Ik kan inmiddels wel weer lopen en ben bezig met bewegen. Maar ik ben vooral opgelucht dat die druk van mijn buik af is." Vruchtwater voor twee Joy voegde daaraan toe dat er genoeg vruchtwater voor twee baby's in haar baarmoeder aanwezig was. Hoeveel weegt een baby normaal gesproken? Gemiddeld weegt een Nederlandse baby 3500 gram bij de geboorte, schrijft Ouders van Nu. Meisjes hebben een gemiddeld geboortegewicht van 3290 gram. Jongens zijn gemiddeld 120 gram zwaarder bij de geboorte, namelijk 3410 gram. Een tweede kind is vaak zwaarder dan het eerste kind, het verschil is gemiddeld ongeveer 200 gram. Het Centraal Bureau voor Statistiek toont aan dat 4,3 procent van de baby's ter wereld komen met een geboortegewicht van meer dan 4.500 gram. Het is voor Joy sowieso bijzonder dat ze is bevallen van een kerngezonde baby. In 2007 trouwde ze met haar man Norman, daarna probeerde ze zeven jaar lang zwanger te worden. Uiteindelijk besloten ze een kindje te adopteren. "Er zou minder dan 15 procent kans zijn dat ik zwanger zou worden." 'Geef nooit op' Kort na die adoptie bleek Joy toch zwanger te zijn. Ook die baby was een flinke, ruim 5 kilo. En nu met Harper erbij is het gezin compleet. "Geef dus nooit op", zegt Joy. "Mijn kinderen zijn daar het bewijs van." Beelden van de baby: