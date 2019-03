Vuurwerk binnenkort verboden in Vlaanderen, ook tijdens jaarwisseling

Momenteel is vuurwerk in Vlaanderen toegelaten, tenzij de gemeente het verbiedt, schrijft het Belgische VTM Nieuws. Maar omdat die regels zo verwarrend en weinig bekend zijn, steken mensen eigenlijk nagenoeg overal in Vlaanderen massaal vuurwerk af. Dat leidt elk jaar weer voor dieren die in paniek raken, zwaargewonden en zelfs dodelijke slachtoffers.

Gemeenten kunnen uitzonderingen maken

In het plan van minister Ben Weyts van Dierenwelzijn worden de regels juist omgedraaid. Het wordt bij wet verboden om vuurwerk af te steken, maar gemeenten kunnen voor bepaalde plaatsen en momenten wel een uitzondering maken op het verbod.