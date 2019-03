Familie schutter Christchurch walgt van zijn daden: 'Het spijt ons zo'

De 28-jarige Brenton Tarrant schoot vrijdag in Christchurch zeker 50 mensen dood in twee moskeeën. De 81-jarige oma van de schutter, Marie Fitzgerald, en de oom wilden eenmalig tv-zender 9News te woord staan over de gebeurtenissen.

Vader overleden aan kanker

"Tijdens zijn jaren op de Grafton High School had hij meer interesse voor computers dan voor meisjes", vertelt de oma over de terrorist. De oma vertelt verder dat de vader van Brenton Tarrant in 2010 overleden is aan kanker en dat zijn dood zijn tol heeft geëist.

Tarrant wilde ook naar Europa in een tijd dat aanvallen op islamitische extremisten in opkomst waren. Volgens de familie is hij totaal veranderd toen hij overzeese reizen is gaan maken.

Bij een etentje om de verjaardag van de zus van Tarrant te vieren, zag de oma haar kleinzoon nog. "Hij was toen heel normaal. We hebben gezellig gegeten en gepraat en zagen geen zorgelijke signalen."