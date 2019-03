Correspondent in Christchurch: 'Mensen kunnen niet bevatten wat er is gebeurd'

'Slachtoffer voorgeleid'

Dat er ook kinderen onder de slachtoffers zijn, maakt de woede en het verdriet nog groter. De schutter, de 28-jarige Brenton Tarrant, is vandaag voorgeleid. Hij wordt vooralsnog alleen beschuldigd van moord, maar daar zullen nog meerdere aanklachten bijkomen, laat de politie weten.

Volgens de Nieuw-Zeelandse krant de NZ Herald zweeg Tarrant tijdens de hele zitting. Hij verscheen in witte gevangeniskleren en op blote voeten.

'Not done'

Annemarie Kas: "Ik sprak een jongen op straat. Hij zei tegen mij dat de schutter niet lang zal overleven in de gevangenis. Want: je blijft van kinderen af. Kinderen iets aandoen is hier zo 'not done'. Dat geldt ook in de gevangenis."