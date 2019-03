Modehuis Vuitton en Starbucks nemen afstand van Michael Jackson

Honderden hulpvragen binnengekomen

In de vier uur durende documentaire Leaving Neverland vertellen twee mannen hoe de in 2009 overleden popster Michael Jackson hen tijdens hun kindertijd seksueel misbruikte. De documentaire was vorige week vrijdag te zien op tv.

Bij MIND Korrelatie zijn meer dan 600 hulpvragen binnengekomen die gerelateerd zijn aan kindermisbruik.