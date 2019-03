Nieuw-Zeeland rouwt na terreuraanslag: dit zijn de slachtoffers

Hosne Ara Parvin, 42 jaar

De 42-jarige Hosne overleed terwijl ze haar man, die in een rolstoel zat, in veiligheid wilde brengen. Dat schrijft The Huffington Post. Parvin was in het vrouwelijke gedeelte van de moskee, toen het schieten begon. Ze zou naar haar man zijn gevlucht, maar werd neergeschoten.

Mohsen al-Muzaini

Volgens de Saoedische nieuwsorganisatie Al Arabiya is Mohsen al Muzaini bezweken aan zijn verwondingen. Verder is er over Mohsen nog niets bekend.