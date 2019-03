Dader terreuraanslagen Christchurch: geïnspireerd door Anders Breivik

De rechts-extremistische Anders Breivik is de dader van de aanslagen in Noorwegen in 2011. Daarbij kwamen in totaal 77 mensen om het leven.

Voor zijn daad publiceerde de extreem-rechtse Brenton Tarrant een manifest van 73 bladzijden met zijn motieven. In het manifest, dat hij donderdagavond online zette, wordt duidelijk dat Tarrant extreemrechtse sympathieën heeft.

'Normale jeugd'

Tarrant is een witte man die opgroeide in een Australische arbeidersfamilie met een laag inkomen. Hij schrijft verder dat hij een normale jeugd had, zonder grote problemen. "Ik had weinig interesse in het onderwijs en haalde nauwelijks een voldoende."

De aanslagpleger besloot tot zijn daad 'om de geboortecijfers te veranderen en om zo de toekomst van zijn volk te verzekeren'. Hij schrijft verder: "Het Europese volk raakt in verval en zal uiteindelijk sterven. Elke dag worden we minder in aantal. We worden ouder en zwakker (...),. Mensen falen zich te reproduceren."

Hij spreekt in zijn manifest over een terroristische aanslag.