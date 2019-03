Getuigen over terreuraanslagen: 'Hij schoot twee keer op huilend meisje'

De van oorsprong Rotterdamse Norma Kloosterman woont sinds 2004 in Christchurch. "Ik was aan het werk op de bouwplaats toen ik het vreselijke nieuws via de radio hoorde. Mijn collega's keken elkaar vol ongeloof aan. Dit kon niet waar zijn."

Norma vervolgt: "We mochten niet meer van de bouwplaats af. Alle scholen gingen meteen dicht. De angst en ongeloof zijn enorm."

In shock

Volgens de premier van Nieuw-Zeeland zijn er bij de terreuraanslagen zeker 40 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond, onder hen ook kinderen.

Norma woont twee straten achter een van de moskeeën waar de aanslag was. "Een vriendin was op dat moment mijn hond aan het uitlaten. Zij zag politieauto's inrijden op de auto van een dader. Ook zag zij agenten pistolen richten op een van de daders. Nieuw-Zeeland is een van de veiligste landen van de wereld. Het land is in shock."