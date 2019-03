Emily mag niet mee op vlucht: 'Of je trekt meer kleren aan'

Uiteindelijk trok Emily een vest aan en mocht ze mee op de vlucht. Op de terugvlucht, een week later, droeg ze expres dezelfde outfit. Toen vond niemand het erg. "Het voelde echt seksistisch."

'Soms slaan we de plank mis'

Nadat Emily over het incident had getwitterd, kreeg ze enorm veel bijval. Later reageerde een woordvoerder van Thomas Cook. "Het spijt ons dat we haar boos hebben gemaakt. Het is duidelijk dat we dit beter hadden kunnen aanpakken. Onze bemanning heeft de moeilijke taak om telkens te oordelen of iets door de beugel kan of niet. Daarbij slaan ze soms de plank mis."