Indiase overlijdt als ze met behulp van YouTube probeert te bevallen

De 26-jarige vrouw had vier dagen voor haar bevalling een appartement gehuurd in de Indiase stad Gorakhpur, schrijft The Times of India. Buren van de vrouw zagen op maandag opeens bloed uit haar appartement komen, waarna ze de huisbaas alarmeerden.

Huisbaas vond haar

"Hij heeft direct de deur opengemaakt en trof de dode vrouw en baby op de grond aan", vertelt Ravi Rai van de Indiase politie. "Hij heeft ons toen direct op de hoogte gebracht."

De politie startte een onderzoek om erachter te komen waaraan de vrouw en de baby waren overleden. "We vonden haar telefoon en zagen dat ze aan het kijken was naar een filmpje genaamd 'Hoe kun je zelf bevallen' en vonden ook soortgelijke zoekacties op YouTube."

Schaar, mes en draad gevonden

De krant Hindustan Times schrijft dat er naast de vrouw een schaar, wat draad en een mes werd gevonden.

De familie van de vrouw werd ingelicht over de dood van haar en de baby. Zij bevestigden dat de vrouw ongehuwd was. Volgens de politie is dat vermoedelijk de reden geweest dat de vrouw niet naar een ziekenhuis is gegaan.