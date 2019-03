Moeder vergeet baby op luchthaven, vliegtuig draait om

Het vliegtuig was net opgestegen vanuit de Saoedische stad Djebba en was op weg naar Kuala Lumpur. Alles leek goed te gaan, totdat een moeder erachter kwam dat ze haar baby was vergeten op de luchthaven.

Alleen terug bij noodsituatie

Normaal keert een vliegtuig alleen om tijdens een acute noodsituatie. Maar dit keer wilde de piloot toch een uitzondering maken. Hij nam daarom contact op met de luchtverkeersleiding op de luchthaven.