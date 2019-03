'Sloveense vrouw amputeert hand met cirkelzaag voor verzekeringsgeld'

De 21-jarige vrouw had kort voor het incident een verzekering afgesloten voor letselschade, zei Valter Zrinski van de nationale recherche in Slovenië tijdens een persconferentie in het land. Ze zou met die verzekering bijna 400.000 euro eenmalig en ruim 3000 euro per maand hebben gekregen aan compensatie omdat ze 'per ongeluk' haar hand had afgezaagd.

Thuis afgezaagd

Maar er was opzet in het spel, ontdekte de recherche. Ze zou zijn geholpen door drie familieleden, die eerder dit jaar al werden opgepakt. Eén van hen zit nog steeds samen met de vrouw vast. Ze zouden haar hand opzettelijk hebben afgezaagd bij haar thuis.