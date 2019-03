Getuigen vliegramp Ethiopië: toestel viel loodrecht naar beneden

21 VN-medewerkers

De slachtoffers komen uit dertig verschillende landen. In Nairobi hangt de vlag van de Verenigde Naties halfstok. Onder de slachtoffers zijn 21 VN-medewerkers die op weg waren naar een milieu-congres in Nairobi. Op die bijeenkomst is een minuut stilte in acht genomen

Bij het vliegtuigongeluk zijn voor zover bekend geen Nederlanders om het leven gekomen. De Keniaanse staatssecretaris van Transport sprak eerder over vijf Nederlandse doden, maar het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt vandaag dat dat niet klopt.