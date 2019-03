Bijzondere huidaandoening vastgelegd in fotoserie: 'Hou van je huid'

'How do you C me now?'

De fototentoonstelling van Elbank heet 'How do you C me now?'. Het doel is om een ​​duidelijke boodschap aan de wereld te geven: hou van de huid waarin je leeft.

De tentoonstelling is vanaf donderdag gratis te zien in Londen en zal daarna de wereld rondreizen. Het is nog onduidelijk of de tentoonstelling ook naar Nederland komt.