Onduidelijkheid over Nederlandse doden bij vliegramp Ethiopië

Het is onduidelijk of er Nederlandse slachtoffers zijn gevallen bij het vliegtuigongeluk in Ethiopië. De Keniaanse regering zegt dat er vijf Nederlanders zijn omgekomen, maar de luchtvaartmaatschappij heeft nu een lijst gepubliceerd waarop staat dat er vijf Duitsers zijn omgekomen, en geen Nederlanders.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niet zeggen wat er klopt. Op dit moment wordt dat uitgezocht. Bij het vliegtuigongeluk kwamen volgens de lijst met slachtoffers die de staatssecretaris opnoemde 151 mensen om het leven, met meer dan 30 verschillende nationaliteiten. In totaal zouden er 157 mensen in het vliegtuig hebben gezeten. Geen van de inzittenden overleefde de ramp. De lijst die Ethiopian Airlines naar buiten heeft gebracht: Staatssecretaris Kenia maakt nationaliteiten slachtoffers bekend De staatssecretaris van Transport van Kenia, James Macharia, zei op deze beelden dat er vijf Nederlanders zijn omgekomen. Of dat klopt is onduidelijk.