Ministerie van Buitenlandse Zaken: geen Nederlandse slachtoffers vliegramp

Kort na opstijgen

Het toestel van Ethiopian Airlines stortte iets na 8.30 uur vanmorgen neer, zes minuten nadat het was opgestegen vanaf het vliegveld in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Het was onderweg naar Nairobi in Kenia.

Vlak voordat het toestel neerstortte, meldde de piloot dat hij last had van technische problemen en wilde omkeren. Daar kreeg hij toestemming voor, maar het lukte hem niet meer om het vliegtuig veilig aan de grond te zetten. Wat de technische problemen waren, is niet bekend.