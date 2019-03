Kenia: vijf Nederlanders omgekomen bij vliegramp

Het vliegtuig was onderweg van Addis Abeba in Ethiopië naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het stortte zes minuten na het opstijgen neer. Volgens de luchtvaartmaatschappij meldde de piloot vlak daarvoor dat hij problemen had en wilde terugkeren. De piloot had volgens Ethiopian Airlines 'een zeer goede staat van dienst'. Ook met het vliegtuig waren tot vandaag geen problemen geweest.

De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Ethiopian Airlines is de grootste luchtvaartmaatschappij van Afrika.