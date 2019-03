Geen overlevenden vliegtuigcrash Ethiopië, passagiers uit 33 landen

Onder de slachtoffers zijn 5 Nederlanders. Ook zijn er 32 Kenianen, 9 Ethiopiërs en 8 Chinezen onder de doden.

Zes minuten

Het vliegtuig, dat onderweg was van Addis Abeba in Ethiopië naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi stortte zes minuten na het opstijgen neer. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.

De premier van Ethiopië heeft familieleden van de slachtoffers gecondoleerd.