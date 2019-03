Passagiersvliegtuig stort op weg naar Nairobi neer met 157 mensen aan boord

Ethiopian Airlines zegt in een verklaring: "De reddingsoperatie is bezig. we hebben geen bevestigde informatie over overlevenden of slachtoffers."

Gecondoleerd

De premier van Ethiopië heeft familieleden van de slachtoffers gecondoleerd. Het toestel van Ethiopian Airlines met vluchtnummer ET 302 was onderweg van Addis Abeba naar Nairobi. Het stortte zes minuten na het opstijgen neer bij Debre Zeit (Bishoftu), zo'n 62 kilometer van Addis Abeba.