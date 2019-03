Kidnapper van Jayme (13) schrijft brief: 'Kan niet geloven dat ik dit heb gedaan'

'Impulsief gedaan'

De ontvoerder laat verder weten dat hij vooral impulsief heeft gehandeld. "Ik denk niet als een seriemoordenaar." Verder schrijft de ontvoerder dat hij dacht dat hij veel eerder gepakt zou worden.

In de brief beschrijft Patterson verder dat hij niemand iets had verteld over de ontvoering. Iedere zaterdag, wanneer zijn vader op bezoek kwam, verborg hij het meisje in zijn kamer.

Mysterie

Waarom hij het op de 13-jarige Jayme had gemunt, blijft een mysterie. "Mijn redenen zijn niet zwart of wit. In die periode was ik heel boos. De reden dat ik dit heb gedaan, is heel complex."