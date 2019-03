Dit paard wandelt al 14 jaar in haar eentje over straat

'Er loopt hier een paard los over straat!', de politie in Duitsland hoort de noodkreet vaak, maar grijpt nooit in. Ze kennen paard Jenny namelijk maar al te goed. De merrie maakt al veertien jaar lang op eigen houtje een wandelingetje.

De 79-jarige eigenaar van het paard, Werner Weischedel, opent elke ochtend de poort van Jenny haar stal zodat ze een ommetje kan maken. Daarna loopt het beest door de straten van Fechenheim, een stadsdeel van Frankfurt. Werner denkt dat zijn paard wel 20 kilometer per dag aflegt. 'Nooit hoeven ingrijpen' "We hebben nog nooit hoeven ingrijpen", vertelt een politiewoordvoerder aan de Duitse krant Rheinische Post. Waarschijnlijk komt dat omdat de meeste mensen die op de route wonen, Jenny wel kennen. Ook trambestuurders weten dat ze moeten opletten. Jenny begroet Raphael. © AFP Op haar route eet Jenny van struiken en bossen, maar begroet ze ook even de inwoners van Fechenheim. Zo ook Raphael Wöllstein. "Ze doet dit al jaren en dan zeg ik even goedemorgen. Ik vind het geweldig. Mijn honden vinden het ook leuk, hun staart kwispelt altijd als ze Jenny zien." Speciale ketting om En voor de mensen die Jenny niet kennen, draagt het paard een speciale ketting. "Ik heet Jenny, ben niet weggelopen, ik loop slechts wat rond. Bedankt", is te lezen. Jenny en haar baasje Werner. © AFP