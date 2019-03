Aap Julius krijgt psychose nadat bezoeker van dierentuin drugs naar hem gooit

Dierenarts Rolf-Arne Ølberg zegt in het persbericht van dierentuin Dyreparken dat het hem pijn doet dat iemand tot zoiets in staat is. "Hij had net zo goed dood kunnen zijn."

Bekendste aap van Noorwegen

Julius is 'de bekendste aap van Noorwegen' en is de publiekstrekker van de dierentuin in Kristiansand. Op de website van de dierentuin is te lezen hoe slim de aap is, hij kan als enige van het hele verblijf schroefdoppen losdraaien. Maar dat hij dat kan, betekende vorige maand ook dat hij het vergif binnen kon krijgen.