Veel animo voor baantje als beul om drugscriminelen te executeren

President Maithripala Sirisena van Sri Lanka kondigde vorig jaar aan dat de doodstraf voor drugsmisdrijven na jaren weer wordt ingevoerd. De laatste executie in het land vond zo'n 43 jaar geleden plaats.

Salaris: ruim 180 euro

Mannen met een 'uitstekend moreel karakter' en 'geestelijke kracht' konden zich melden, zo stond in een advertentie die vorige maand werd verspreid. Het salaris: 36.310 roepie per maand, ruim 180 euro. Dat is bovengemiddeld voor een overheidsbaan.