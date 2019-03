Mogelijk nog tientallen mensen vast in ingestorte mijn Sulawesi

Tot nu toe zijn negentien mensen levend uit de goudmijn gehaald. Negen lichamen zijn geborgen.

Schattingen

De autoriteiten weten niet hoe veel mensen er op het moment van de ramp in de illegale goudmijn aanwezig waren. De schattingen daarover lopen sterk uiteen. "Sommigen zeggen dat het er 30 waren, anderen 50, 60, zelfs 100. Op het moment van de ramp waren er veel mensen in de grootste gang, en een onbekend aantal in de kleinere gangen", zeggen de autoriteiten volgens Al Jazeera in een verklaring.

Dinsdag braken steunbalken van de mijn. Door het grote aantal gangen waren de balken instabiel geworden. Het terrein heeft veel steile hellingen, die de reddingsactie bemoeilijken. Graafmachines worden maar beperkt ingezet. Reddingswerkers graven met hun handen door het puin uit angst dat zwaarder geschut voor nog meer instortingen zorgt.