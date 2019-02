Jihadist Thijs B. omgekomen in strijdgebied

De Nederlandse jihadist Thijs B. is omgekomen op het slagveld in Syrië en Irak. De roodharige uitreiziger uit Rotterdam was eerder te zien tussen het publiek in een onthoofdingsvideo.

Zijn dood wordt bevestigd na berichtgeving van NRC. Syriëganger Thijs B. werd in 1989 geboren in Rotterdam en vertrok in 2013 naar Syrië. Zijn alias is Abu Ibrahim. Bekeerd tot islam Thijs B. zou zich negen jaar voor zijn vertrek naar Syrië hebben bekeerd tot de islam, nadat hij een relatie kreeg met zijn latere echtgenote, een Nederlands-Marokkaanse vrouw. Kennissen zeiden eerder tegen de Telegraaf dat B. hyperintelligent is en extreem vroom. Hij spreekt vloeiend Arabisch en kent de Koran deels uit zijn hoofd. B. stond op de nationale terrorismelijst. Lees ook: Dit zijn de jihadisten van wie de tegoeden zijn bevroren