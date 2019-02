Trump ontmoet Kim Jong-un: 3 vragen (en antwoorden) over de top in Hanoi

Mouthaan vertelt dat Trump het liefst een lijst zou willen van alle kernwapenfaciliteiten in Noord-Korea. "Of de mogelijkheid om die door onafhankelijke inspecteurs te laten bezichtigen. Verder is het belangrijk om te weten hoever de Noord-Koreaanse raketten kunnen komen. De CIA schat in dat een Noord-Koreaanse kernkop steden in de VS zou kunnen bereiken. Dat is een nachtmerriescenario dat de president probeert af te wenden."