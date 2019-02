Imitator Kim Jong-un moet kort voor nucleaire top Vietnam uit

Het is niet de eerste keer dat X botst met de autoriteiten in een land waar hij Kim imiteert. De Australiër zat vorig jaar kort vast in Singapore. Ook zorgde hij voor ophef toen hij tijdens de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea opdook voor Noord-Koreaanse cheerleaders.

Neppe Trump mag wel blijven

X was samen met Trump-lookalike Russell White in Vietnam. Hij mag wel blijven, maar kreeg het verzoek niet verkleed als Trump in het openbaar te verschijnen.