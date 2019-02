Neergeschoten vliegtuigkaper Bangladesh had neppistool bij zich

De man die gisteren in Bangladesh dood werd geschoten omdat hij vermoedelijk een vliegtuig wilde kapen, had een neppistool bij zich. Dat laat de politie in Bangladesh weten. Verder had de man geen echte wapens of explosieven bij zich.

"De man had geestelijke problemen", zegt een woordvoerder van de politie. "We hebben gehoord dat hij problemen had met zijn vrouw en dat hij de premier wilde spreken. Maar we wachten het verdere onderzoek af tot we conclusies trekken." Speciale eenheden bestormden het vliegtuig De man, een 25-jarige Bengaal, zat gisteren op een vlucht van Biman Bangladesh Airlines met als bestemming Dubai. Hij zou gedreigd hebben het vliegtuig op te blazen en zwaaide met zijn speelgoedpistool. Toen hij het vliegtuig leek te willen kapen, vloog het toestel direct terug naar de luchthaen van Chittagong. Speciale eenheden bestormden daar het vliegtuig en schoten de man neer. Hij bezweek een later aan zijn verwondingen. Alle 142 passagiers en acht bemanningsleden konden de Boeing 737 na de noodlanding veilig verlaten. Lees ook Bengaalse commando's doden mogelijke vliegtuigkaper