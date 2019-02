Video: spectaculaire redding vrouw uit brandende flat

De brand brak begin deze week uit, maar de spectaculaire beelden van de redding komen nu naar buiten. De brand ontstond op de achtste verdieping in een flat in de stad Dalian, in het noordoosten van China.

Angstaanjagende momenten

In de video is te zien hoe brandweerlieden het gebouw vol rook binnendringen, bij de flat van de bungelende vrouw weten te komen en haar terug naar binnen trekken. De vrouw overleefde de brand. Haar situatie is volgens lokale media stabiel.

De brand is waarschijnlijk ontstaan doordat er een kachel in brand is gevlogen.

Bekijk hier de beelden: