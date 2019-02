Bouwvakkers denken hond van ijs te redden: 'Bleek een wolf'

Drie bouwvakkers in Estland waren aan het werk toen ze gisteren opeens een hond hulpeloos in een ijskoude rivier zagen zwemmen. Ze kwamen in actie om de hond te redden, althans, ze dachten dat het een hond was.

"We hebben toen gelijk een weg voor hem vrijgemaakt door het ijs, hij hoefde alleen nog maar naar ons toe te zwemmen", zegt een van de bouwvakkers tegen Postimees, een krant in Estland. Toen de 'hond' de bouwvakkers wist te bereiken, trokken ze hem uit het water. 'Is dit eigenlijk wel een hond?' Hij was stijf van de kou en zijn vacht zat vol met ijspegeltjes. De mannen wikkelden snel een handdoek om het beest. Na die eerste kritieke momenten keken ze nog een keer naar het dier. 'Is het wel een hond?', vroegen ze zichzelf heel even af. Dat kan niet anders, dachten ze. De wolf net na de reddingsoperatie © Eestimaa Loomakaitse Liit Ze belden de Dierenbescherming in Estland en op hun advies brachten ze het beest naar de dierenkliniek. Onderweg lag het beest rustig met zijn hoofd op de benen van de bouwvakker. "Hij was kalm en sliep op mijn benen." 'Zelfs dierenartsen hadden het niet door' Toen de bouwvakkers bij de dierenartsen aankwamen, hadden zelfs zij op het begin niet in de gaten dat het om een heel ander beest ging dan een hond. Het was een jager uit het dorp die uiteindelijk wist te vertellen dat het om een heel ander dier ging: een jonge mannelijke wolf, van waarschijnlijk een jaar oud. De wolf in een kooi © Eestimaa Loomakaitse Liit Het personeel van de dierenkliniek schrok er zo van, dat ze de wolf gelijk in een kooi stopte. De dierenbescherming heeft aangegeven dat het goed gaat met de wolf en dat zij de zorgkosten zullen betalen. Vrijgelaten in het bos Binnen een dag was hij weer helemaal opgeknapt en werd hij weer vrijgelaten in de bossen.